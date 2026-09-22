Украинский футболист клуба АПЛ объяснил, почему не поехал в сборную на матчи Лиги наций

Егор Ярмолюк / © УАФ

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Полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк, который недавно отличился ассистом в матче АПЛ, объяснил, почему не получил вызов в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций.

"Вызов в национальную сборную всегда является большой ответственностью и привилегией для любого игрока. Лично для меня это была детская мечта, которая недавно стала реальностью. Я очень разочарован тем, что не смогу присоединиться к команде во время предстоящей осенней международной паузы. Как всем известно, я пропустил значительную часть предсезонной подготовки "Брентфорда" из-за травмы.

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Клуб запланировал для меня период реабилитации в это время. Даже сейчас я не могу отдаваться на 100% за клуб, как бы мне этого ни хотелось. Для меня это тяжело, я ненавижу пропускать матчи, но понимаю, что прохождение должного процесса восстановления поможет мне быть более эффективным на поле — как в матчах за национальную сборную, так и за "Брентфорд" в ближайшие месяцы. Спасибо всем за понимание", — сообщил Ярмолюк на своей странице в Instagram.

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В этом сезоне Ярмолюк провел за "Брентфорд" семь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Новый сезон Лиги наций сборная Украины проведет в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Подопечные Андреа Мальдеры проведут по два поединка против каждого из соперников — дома и на выезде.

С 25 сентября по 5 октября "сине-желтые" сыграют сразу четыре матча Лиги наций: два — против Венгрии, по одному — против Грузии и Северной Ирландии.

В стартовом туре Лиги наций сборная Украины в пятницу, 25 сентября, сразится с Венгрией. Поединок состоится на стадионе "Пушкаш Арена" в венгерском Будапеште. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Венгрия — Украина.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сделала два вынужденных изменения в составе на матчи Лиги наций.

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