Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Украинский футболист, которого фанаты обзывали "нацистом", получил почетную награду от Зеленского

Украинский футболист, которого фанаты обзывали "нацистом", получил почетную награду от Зеленского

фото Facebook

Президент страны наградил Романа Зозулю орденом "За заслуги III степени".

Бывший форвард киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля получил от президента Украины Владимира Зеленского орден "За заслуги III степени".

31-летний нападающий в течение многих лет помогает украинской армии. Более того, он является основателем благотворительного фонда "Народная армия".

Полученную награду Зозуля продемонстрировал на своей странице в Facebook, процитировав классика украинской литературы Остапа Вишню.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу!"

"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда - орден "За заслуги III степени" для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за отличие. Любите Украину", - написал Зозуля.

Дурацкие, что кричат «националист», не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с ...

Опубликовано Роман ЗозуляЧетверг, 10 июня 2021

Напомним

  • В течение карьеры Зозуля запомнился патриотизмомо и четкой гражданской позицией. Это стоило Роману травли со стороны фанатов в Испании, где он играл с 2016 года.
  • В феврале 2017 года, когда Роман на правах аренды играл за "Райо Вальекано", фанаты клуба обозвали его "нацистом" и приписывали связи с ультраправыми организациями в Украине. Тогда футболист был вынужден вернуться в "Бетис", которому он принадлежал.
  • В прошлом году матч между "Райо Вальекано" и командой Зозули "Альбасете" был приостановлен. Ультрас "Райо Вальекано" с трибун называли его "нацистом". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.
  • По итогам сезона-2020/21 "Альбасете" Зозули вылетел из Сегунды (второго дивизиона Испании - прим.). Украинец покинул клуб и сейчас находится в статусе свободного агента.
  • За четыре года во втором испанском дивизионе Зозуля провел 142 матча, в которых забил 26 голов и отдал 11 голевых передач.