Украинский футболист, которого фанаты обзывали "нацистом", получил почетную награду от Зеленского

Президент страны наградил Романа Зозулю орденом "За заслуги III степени".

Бывший форвард киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля получил от президента Украины Владимира Зеленского орден "За заслуги III степени".

31-летний нападающий в течение многих лет помогает украинской армии. Более того, он является основателем благотворительного фонда "Народная армия".

Полученную награду Зозуля продемонстрировал на своей странице в Facebook, процитировав классика украинской литературы Остапа Вишню.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу!"

"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда - орден "За заслуги III степени" для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за отличие. Любите Украину", - написал Зозуля.

Дурацкие, что кричат «националист», не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с ... Опубликовано Роман ЗозуляЧетверг, 10 июня 2021

Напомним

В течение карьеры Зозуля запомнился патриотизмомо и четкой гражданской позицией. Это стоило Роману травли со стороны фанатов в Испании, где он играл с 2016 года.

В феврале 2017 года, когда Роман на правах аренды играл за "Райо Вальекано", фанаты клуба обозвали его "нацистом" и приписывали связи с ультраправыми организациями в Украине. Тогда футболист был вынужден вернуться в "Бетис", которому он принадлежал.

фанаты клуба и приписывали связи с ультраправыми организациями в Украине. Тогда футболист был вынужден вернуться в "Бетис", которому он принадлежал. В прошлом году матч между "Райо Вальекано" и командой Зозули "Альбасете" был приостановлен. Ультрас "Райо Вальекано" с трибун называли его "нацистом" . Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

и командой Зозули был приостановлен. Ультрас "Райо Вальекано" . Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм. По итогам сезона-2020/21 "Альбасете" Зозули вылетел из Сегунды (второго дивизиона Испании - прим.). Украинец покинул клуб и сейчас находится в статусе свободного агента.

За четыре года во втором испанском дивизионе Зозуля провел 142 матча, в которых забил 26 голов и отдал 11 голевых передач.

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