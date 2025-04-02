Украинский футболист красивым голом вывел свою команду в полуфинал Кубка Турции (видео)

Александр Зубков

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Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков забил победный гол в четвертьфинальном матче Кубка Турции против "Бодрумспора".

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, поэтому игра перешла в экстра-таймы. Там на 98-й минуте встречи Зубков с левого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной точно пробил в дальний угол.

В итоге "Трабзонспор" выиграл со счетом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка Турции.

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Отметим, что Зубков провел на поле 106 минут, после чего был заменен.

Еще один украинец – Даниил Сикан – также вышел в стартовом составе "Трабзонспора" и был заменен после первого тайма.

Добавим, что "Трабзонспор" доигрывал поединок вдевятером. На 89-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Окай Йокушлу, а на 109-й по аналогичной причине поле покинул Батиста Менди.

Обзор матча " Трабзонспор " – " Бодрумспор "

"Трабзонспор" в 1/2 финала Кубка Турции сыграет против победителя пары "Бешикташ" – "Гезтепе".

В другом полуфинале "Коньяспор" сразится с триумфатором матча "Фенербахче" – "Галатасарай".

Напомним, Зубков и Сикан в зимнее трансферное окно перешли в "Трабзонспор" из донецкого "Шахтера. Александр уже успел забить 3 гола за турецкий клуб – два в чемпионате и один в Кубке.