Украинский футболист-любитель скончался от ранения, полученного в боях за Авдеевку

Украинский футболист-любитель скончался от ранения, полученного в боях за Авдеевку

Воспитанника "Кривбасса" пытались спасти в Днепре.

Бывший футболист "Кривбасса" и ряд любителей клубов Владимир Колесник погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба в Facebook.

"Он с первых дней АТО пошел защищать Украину. После полномасштабного вторжения россиян герой получил тяжелое ранение во время боев в Авдеевке. Военнослужащего направили в больницу имени Мечникова в Днепре. Впрочем, спасти жизнь бойцу не удалось. Утром 25 марта его сердце перело," – говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Колесник в свое время приобщался к тренировкам с первой командой "Кривбасса" и вызывался на сборы Олегом Тараном. Немало выступал за любительские украинские клубы, а затем – за ветеранскую команду "Кривбасса".

Напомним, что в пятницу, 25 марта, в бою за Мариуполь погиб украинский кикбоксер Максим Кагал.

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