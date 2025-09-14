Украинский футболист на первой минуте отдал ассист на экс-звезду АПЛ в матче МЛС

Артем Смоляков / © Associated Press

Украинский защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата МЛС против "Сан-Хосе Эртквейс".

22-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и уже на первой минуте встречи отдал ассист на южнокорейского форварда и экс-звезду английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, который открыл счет.

В итоге Смоляков провел на поле 72 минуты, после чего его заменил Райан Холлингсхед.

Поединок завершился победой команды украинца со счетом 4:2 .

Обзор матча "Сан-Хосе Эртквейс" – "Лос-Анджелес"

После этой победы "Лос-Анджелес" (44 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сан-Хосе Эртквейс" (35 баллов) находится на девятой позиции.

Напомним, в феврале этого года Смоляков перешел в "Лос-Анджелес" из житомирского "Полесья", подписав контракт до 2028 года. В марте украинец забил роскошный дебютный гол в МЛС.