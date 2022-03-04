Украинский футболист обратился к жителям родного города: Херсонцы, не ведитесь на провокации оккупантов

Виктор Коваленко уверен, что украинская армия сможет защитить Херсон от РФ.

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко обратился к жителям своего родного города Херсона, который пытаются захватить российские оккупанты.

"Дорогие украинцы, дорогие херсонцы. Как вы знаете мой родной город Херсон оккупировали русские войска. До этого там летали русские бомбы и русские ракеты.

Я каждый день на связи со своими родными, друзьями, это тяжело называть связью. Мой сегодняшний разговор с братом продлился 20 секунд. Они глушат нам связь, они обрезают интернет, по телевизору только русские новости.

Почему? Они боятся показать правду? Хочу обратиться к херсонцам. Я знаю, в какой мы тяжелой ситуации сейчас, но будьте сильны, держитесь.

Так же я знаю, что сейчас привозят много русской массовки и их камер – они хотят показать, что их ждали, что им тут рады. Это не так, им тут не рады, их тут никто не ждал, мы жили в прекрасном, чудесном городе Херсоне, мирном и дружелюбном.

Херсонцы, не ведитесь на эти провокации, не будьте массовкой для их телекамер, не подходите к ним и не верьте. Потому что наш президент и наши силы Украины не забывают своих. Мы придем и заберем этот город обратно. Украина превыше всего. Херсон - это Украина", - сказал Коваленко в Instagram.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: