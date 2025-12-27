ТСН в социальных сетях

Украинский футболист отметился голевой передачей в матче АПЛ

Егор Ярмолюк помог "пчелам" разгромить "Борнмут".

Егор Ярмолюк

Егор Ярмолюк / © Associated Press

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк отметился голевой передачей в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута".

21-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и на 51-й минуте встречи отдал ассист с правого фланга на вингера "пчел" Кевина Шаде – счет стал 3:0 в пользу "Брентфорда".

Для Ярмолюка это уже второе результативное действие в его карьере за "Брентфорд". Первую голевую передачу он отдал 27 сентября 2025 года в матче 6-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Игра против "Борнмута" завершилась победой команды Ярмолюка со счетом 4:1.

Обзор матча "Брентфорд" – "Борнмут"

Напомним, Ярмолюк присоединился к "Брентфорду" в июле 2022 года, перейдя из "Днепра-1" за полтора миллиона евро.

В мае этого года Егор продлил контракт с "пчелами" до лета 2031 года. Также на его счету 7 матчей за сборную Украины.

В настоящее время "Брентфорд" занимает восьмое место в АПЛ, набрав 26 очков после 18 поединков.

