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Украинский футболист перешел в один из лучших клубов чемпионата Испании
Юрий Кисак присоединился к "Вильярреалу".
Украинский форвард Юрий Кисак стал игроком испанского "Вильярреала" , подписав свой первый профессиональный контракт.
Об этом 18-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"За этим моментом стоят много лет работы, настойчивости, побед и сложных ситуаций, которые помогли мне стать сильнее и вырасти как футболисту и человеку. Спасибо "Вильярреалу" за доверие и возможность и дальше воплощать свою мечту. Это только начало", — написал Кисак в Instagram.
Кисак родом из Трускавца Львовской области. Последним клубом украинца была испанская "Корнелья", выступающая в третьем по силе дивизионе страны.
В прошлом сезоне форвард защищал цвета команды U-19, провел 24 матча и отличился 8 забитыми мячами.
В прошлом сезоне "Вильярреал" занял третье место в чемпионате Испании, набрав 72 очка в 38 матчах, и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов на сезон-2026/27.
Ранее сообщалось. что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга.