Украинский футболист перешел в один из лучших клубов чемпионата Испании

Юрий Кисак / instagram.com/yuriikisak

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Украинский форвард Юрий Кисак стал игроком испанского "Вильярреала" , подписав свой первый профессиональный контракт.

Об этом 18-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

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"За этим моментом стоят много лет работы, настойчивости, побед и сложных ситуаций, которые помогли мне стать сильнее и вырасти как футболисту и человеку. Спасибо "Вильярреалу" за доверие и возможность и дальше воплощать свою мечту. Это только начало", — написал Кисак в Instagram.

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Кисак родом из Трускавца Львовской области. Последним клубом украинца была испанская "Корнелья", выступающая в третьем по силе дивизионе страны.

В прошлом сезоне форвард защищал цвета команды U-19, провел 24 матча и отличился 8 забитыми мячами.

В прошлом сезоне "Вильярреал" занял третье место в чемпионате Испании, набрав 72 очка в 38 матчах, и завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов на сезон-2026/27.

Ранее сообщалось. что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга.

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