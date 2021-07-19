Украинский футболист погиб в жутком ДТП на Ивано-Франковщине

Игорь Цимбалистый стал жертвой страшной аварии.

Украинский футболист Игорь Цимбалистый умер в результате полученных травм в аварии, которая произошла 19 июля в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

Как сообщает Zaxid.net, водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Tata. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Футболист был одним из его пассажиров и вскоре умер в больнице.

Всего в салоне Renault Laguna, кроме водителя, находилось еще три человека. Двое из них сейчас находятся в больнице.

По факту аварии следователи начали уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.

Полицейские Ивано-Франковской расследуют смертельную аварию в Орлове результате столкновения легковушки и грузовика ... Опубликовано Полиция Ивано-Франковской области Воскресенье, 18 Июля 2021

Цимбалистый известен своими выступлениями в областных футбольных и футзальных турнирах. Играл за профессиональные команды "Энергетик" из Бурштина и "Еднисть" из Плисок. Последняя его команда — "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.

Ранее ТСН Проспорт писал, что умер бывший футболист "Динамо" Ярослав Думанский. До этого чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "бело-синих" исчезал без вести.

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