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Украинский футболист покинул итальянский клуб
Виктор Коваленко перестал быть игроком "Эмполи".
Украинский полузащитник Виктор Коваленко покинул итальянский "Эмполи".
Об уходе 29-летнего украинского футболиста было объявлено на официальной странице клуба в соцсети X.
В феврале 2025 года Коваленко подписал контракт с "Эмполи" до конца сезона-2024/25.
В составе итальянского клуба украинец провел восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.
Прошлым летом с Виктором досрочно расторгла контракт итальянская "Аталанта".
Сезон-2023/24 украинец провел на правах аренды именно в составе "Эмполи".
По итогам сезона-2024/25 "Эмполи" занял 18-е место в турнирной таблице Серии А и вылетел во второй по престижности дивизион.