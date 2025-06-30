Украинский футболист покинул итальянский клуб

Виктор Коваленко

Реклама

Украинский полузащитник Виктор Коваленко покинул итальянский "Эмполи".

Об уходе 29-летнего украинского футболиста было объявлено на официальной странице клуба в соцсети X.

В феврале 2025 года Коваленко подписал контракт с "Эмполи" до конца сезона-2024/25.

Реклама

В составе итальянского клуба украинец провел восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.

Прошлым летом с Виктором досрочно расторгла контракт итальянская "Аталанта".

Сезон-2023/24 украинец провел на правах аренды именно в составе "Эмполи".

По итогам сезона-2024/25 "Эмполи" занял 18-е место в турнирной таблице Серии А и вылетел во второй по престижности дивизион.

Реклама