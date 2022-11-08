Украинский футболист покинул команду седьмой лиги Польши, чтобы защищать родину в рядах ВСУ (видео)

По-настоящему патриотическим поступком отличился украинец Николай Жидков, выступавший за футбольный клуб "Wegrzcanka" в седьмом по рангу дивизионе чемпионата Польши.

Наш соотечественник решил с оружием в руках защищать родную страну от российских оккупантов. Поэтому Николай принял решение приостановить выступления за польский клуб. Он вернется в Украину и вступит в ряды ВСУ.

Во время последнего матча Жидкова одноклубники и футболисты соперника громкими аплодисментами простились с украинцем.

Трогательное видео того, как провожали Николая, появилось на странице польской команды в Facebook.

"Лучший наш игрок Николай Жидков принял очень тяжелое решение приостановить игру. В условиях враждебной агрессии против Украины, он не остался в стороне и решил вернуться на родину, чтобы защищать ее границы. Мики еще раз доказывает нам всем, что он не только отличный футболист, но и замечательный человек. Мы с тобой, держим кулаки и ждем твоего возвращения. С тобой весь город", - написали на странице команды.

MYKOLA ZHYDKOV = PAN PIŁKARZ, WSPANIAŁY CZŁOWIEK I PRZYJACIEL. ❤ Podczas wczorajszego meczu boliśmy świadkami wzruszających chwil. Наши лучшие работники, Mykola Zhydkov podjął bardzo trudną decyzję о zawieszeniu gry w piłkę. Wobec agresji wroga на Ukraine nie pozastal bierny и zdecydowal się powrócić do ojczyzny, чтобы bronić jej granic❤ Miki kolejny raz udowadniasz нам wszystkim, że nie jesteś tylko wyśmienitym piłkarzem, ale JESTEŚMY Z TOBĄ, TRZYMAMY KCIUKI И CZEKAMY NA TWÓJ SZYBKI POWRÓT. CAŁA WĘGRZCANKA Z TOBĄ❤ Опубликовано Węgrzcanka Węgrzce Wielkie Воскресенье, 6 ноября 2022 г.

Читайте также:

Фанат "Динамо" погиб, защищая Украину от рашистов

"П****ц Российской Федерации": украинский стронгмен мощно отпраздновал победу на турнире в США (видео)

"Ни слова не сказал о войне": реакция соцсетей на победу Ломаченко в бою с Ортисом