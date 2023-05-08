Украинский футболист помог своему клубу впервые в истории выиграть чемпионат Польши

Украинский полузащитник "Ракува"Владислав Кочергин стал чемпионом Польши сезона-2022/23.

Клуб из Ченстоховы досрочно завоевал чемпионский титул за три тура до завершения чемпионата.

Это произошло благодаря тому, что варшавская "Легия в 31-м туре Экстраклассы сенсационно уступила "Погони". Вместе с тем сам "Ракув" потерпел минимальное поражение от "Короны".

Таким образом, перед заключительными тремя турами команда Кочергина лидирует с 11-очковым отрывом от ближайшего преследователя, поэтому является недостижимой в таблице.

Для "Ракува" это первое чемпионство за всю историю. До этого лучшими результатами команды из Ченстоховы были два подряд "серебра" в предыдущих сезонах.

Кочергин в текущем розыгрыше чемпионата Польши провел 30 матчей, на его счету 6 голов и 2 ассиста.

Напомним, Владислав выступает за Ракув с апреля 2022-го. До этого он на протяжении пяти лет защищал цвета луганской "Зари".

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