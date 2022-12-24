Украинский футболист помог своей команде одержать разгромную победу в Азербайджане (видео)

Кащук забил восьмой гол за "Сабах".

В пятницу, 23 декабря, бакинский "Сабах", за который играет 22-летний украинский вингер Алексей Кащук, разгромно победил "Сумгаит" в матче 18-го тура чемпионата Азербайджана — 6:0 .

Украинец стал автором одного из голов. На 28-й минуте он оформил третье взятие ворот своей команды.

На 63-й минуте Кащук был заменен защитником Теллура Муталлимова.

Видео голов матча Сумгаит – Сабах:

В этом сезоне в активе Кащука 8 голов в чемпионате Азербайджана в 13 поединках.

После 18 игр "Сабах" занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана с 43 очками. Лидирует "Карабах", у которого 47 пунктов после 17 встреч.

В следующем туре "Сабах" в дерби встретится с "Нефтчи". Матч состоится 26 января.

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