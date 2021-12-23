Украинский футболист потерял сознание после жуткого столкновения с вратарем соперника в Кубке Бельгии

Украинский футболист потерял сознание после жуткого столкновения с вратарем соперника в Кубке Бельгии

Игрок получил травмы головы и ребер.

Очень неприятный инцидент произошел в поединке 1/4 финала Кубка Бельгии между " Мехеленом " и " Эйпеном ".

Украинский футболист "Мехелена" Марьян Швед в середине второго тайма получил серьезное столкновение с голкипером оппонента. Пытаясь добраться до мяча, на пути Шведа встал налетевший на украинца вратарь, когда выбивал игровой снаряд подальше от своих владений.

Отмечается, что следствием этого инцидента для Шведа стала потеря сознания. Впоследствии выяснилось, что он получил травмы головы и ребер.

"Когда наши игроки подошли к нему, Швед был без сознания. Он лежал на спине, но не двигался. Потом его перевернули на бок, и Марьян прокашлялся. После игры он пришел в себя. Надеюсь, он не сильно пострадал. Удар пришелся в основном по голове и ребрам", — приводит слова главного тренера "Мехелена" Воутера Вранкена GVA.

Видео с этим ужасным столкновением вы можете увидеть ЗДЕСЬ.