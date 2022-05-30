Украинский футболист-предатель развлекся на вечеринке в Москве, пока оккупанты обстреливают его родной город

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец посетил вечеринку в честь завершения сезона в чемпионате России, где он выступает за московское "Динамо".
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 29-летний игрок не уехал из страны-агрессора. Без угрызений совести он продолжил зарабатывать деньги в РФ, как и другой футболист-изменник Анатолий Тимощук.
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После завершения сезона "Динамо" Москва устроило праздничный корпоратив. На этой вечеринке "засветился" и Ордец - украинский футболист безмятежно танцевал вместе с одноклубниками.
Очевидно, Ивана совсем не волновал тот факт, что в это время российские войска стирают с лица Земли его родной город Волноваху. Иначе трудно объяснить такое веселье в столице страны-оккупанта.
Добавим, что за более чем три месяца Ордец никоим образом не высказал свою позицию относительно полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. В соцсетях Иван опубликовал только два сообщения - оба еще в конце февраля. Первое - о том, что он якобы "всем сердцем с Украиной". Второе - об ужасах в Волновахе, не указав, кто принес его родному городу многочисленные смерти и страдания.
Напомним, Тимощук эмоционально праздновал чемпионство "Зенита" в России, пока его отец вступил в ряды территориальной обороны в Луцке.
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