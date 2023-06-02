Украинский футболист, приостановивший выступления за польский клуб и вступивший в ВСУ, погиб на войне

На войне с Россией погиб украинский футболист Николай Жидков, который в начале ноября 2022 года покинул команду седьмой лиги Польши, чтобы присоединиться к рядам ВСУ.

Трагическое известие у себя в Facebook сообщил польский клуб "Венгжанка", за который выступал 22-летний украинец.

"Мы получили очень печальную новость. На войне за нашей восточной границей погиб игрок клуба, который осенью прошлого года вернулся в Украину, чтобы защитить свою семью, друзей и Родину от российской агрессии. Николай Жидков был очень приятным, вежливым и отзывчивым парнем. Не было человека, который знал бы его и не сочувствовал бы ему.

Выходя на поле, он до последнего вздоха боролся за победу своей команды, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в таком юном возрасте – пожертвовал собственной жизнью. Тебя будет не хватать, наш друг. Никогда не забудем", – говорится в сообщении клуба.

Жидков переехал в Польшу в 2018-м, а за клуб седьмой лиги местного чемпионата выступал с 2020-го по 2022 год. После начала полномасштабного российского вторжения он вернулся в Украину и отправился защищать родину в рядах ВСУ.

Ранее сообщалось, что вратарь "Шахтера" приостановил футбольную карьеру и вступил в ряды ВСУ.

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