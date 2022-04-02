Украинский футболист продает медаль чемпиона мира ради ВСУ: фанаты немецкого клуба хотят выкупить ее

Фанаты "Ганзы" из города Росток поддержали инициативу Даниила Сикана.

Форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан, который сейчас выступает в аренде за немецкую "Ганзу" Росток, выставил на аукцион свою медаль победителя чемпионата мира U-20.

Вырученные средства он передаст на нужды защитников Украины - Нацгвардии, ВСУ и терробороны. Об этом Сикан сообщил на своей странице в Instagram.

Жест 20-летнего украинца оценили болельщики "Ганзы". Они решили сделать все, чтобы медаль осталась у Сикана. Фанаты немецкого клуба начали собирать средства, чтобы победить в аукционе за лот украинского игрока. Они планируют вернуть награду нападающему или выставить ее в клубном музее.

Всего за несколько часов немцы собрали сумму в размере 20 тысяч евро, после чего поставили цель собрать еще такую же сумму денег. Если болельщики "Ганзы" не смогут выкупить медаль Сикана на аукционе, все собранные деньги пойдут на помощь украинским беженцам в Ростоке.

Данило Сикан, фото — ФК Ганза

Ранее сообщалось, что бывший вратарь "Шахтера", а ныне главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт за "кругленькую" сумму продал медаль победителя Кубка УЕФА.

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