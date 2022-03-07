Украинский футболист с флагом сорвал аплодисменты болельщиков в Венгрии на глазах российского тренера: видео

Фанаты скандировали его фамилию.
Украинский футболист Александр Зубков, представляющий венгерский "Ференцварош", стал ключевой фигурой в матче 23-го тура внутреннего первенства против "Кишварды".
Так, 25-летний атакующий хавбек впервые за четыре матча вышел на поле в составе "Ференцвароша". Украинец появился на 58-й минуте поединка и отыграл до финального свистка. Отличиться результативными действиями ему не удалось, но запомнился он совсем другим.
После игры Александр взял флаг Украины и пошел благодарить фанатов за поддержку. Болельщики "Фради" наградили нашего игрока овациями и скандированиями его фамилию.
Соответствующее видео появилось в сторис Instagram Зубкова.
Отметим, что главным тренером "Ференцвароша" является россиянин Станислав Черчесов.
- Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды украинца;
- "Ференцварош" является лидером турнирной таблицы Чемпионата Венгрии. После 23 туров в их активе 46 очков, что на пять больше чем у ближайшего преследователя в лице "Академии Пушкаша".