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Украинский футболист с флагом сорвал аплодисменты болельщиков в Венгрии на глазах российского тренера: видео

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Украинский футболист с флагом сорвал аплодисменты болельщиков в Венгрии на глазах российского тренера: видео

twitter.com/ZubkovtheGOAT

Фанаты скандировали его фамилию.

Украинский футболист Александр Зубков, представляющий венгерский "Ференцварош", стал ключевой фигурой в матче 23-го тура внутреннего первенства против "Кишварды".

Так, 25-летний атакующий хавбек впервые за четыре матча вышел на поле в составе "Ференцвароша". Украинец появился на 58-й минуте поединка и отыграл до финального свистка. Отличиться результативными действиями ему не удалось, но запомнился он совсем другим.

После игры Александр взял флаг Украины и пошел благодарить фанатов за поддержку. Болельщики "Фради" наградили нашего игрока овациями и скандированиями его фамилию.

Соответствующее видео появилось в сторис Instagram Зубкова.

Отметим, что главным тренером "Ференцвароша" является россиянин Станислав Черчесов.

  • Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды украинца;
  • "Ференцварош" является лидером турнирной таблицы Чемпионата Венгрии. После 23 туров в их активе 46 очков, что на пять больше чем у ближайшего преследователя в лице "Академии Пушкаша".
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