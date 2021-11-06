Украинский футболист сделал победный ассист в поединке Чемпионата Италии

Это третье результативное действие Виктора Коваленко в сезоне.

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко, на правах аренды выступающий за "Специю", помог своей команде обыграть "Торино" ( 1:0 ) в матче 12-го тура итальянской Серии А.

Для победы хозяевам поля хватило единого гола. На 58-й минуте красивым дальним ударом забил Якопо Сала, которому ассистировал именно Коваленко.

За минуту до конца основного времени Виктор получил желтую карточку, а в компенсированное время был заменен.

Это уже третье результативное действие Коваленко в текущем сезоне. В предыдущих шести поединках украинец забил один гол и отдал результативную передачу.

Благодаря победе "Специя" (11 очков) покинула зону вылета, поднявшись на 15 место Серии А.

В следующем туре нынешняя команда Коваленко 20 ноября на выезде будет противостоять "Аталанте" с другим украинцем Русланом Малиновским.

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