Украинский футболист стал лучшим молодым защитником, выступающим вне топ-5 лиг Европы

Вместе с ним возглавляет список игрок английского клуба.

Юный футболист киевского " Динамо " и сборной Украины Илья Забарный попал в необычный рейтинг.

Так, 19-летний игрок возглавил рейтинг лучших центральных защитников в возрасте до 20 лет, выступающих вне топ-5 лиг Европы. Соответствующий список составил Центр спортивных исследований CIES.

Забарный получил от центра 257,2 балла. Такое же количество очков получил 18-летний Леви Колвилл, играющий за английский "Хаддерсфилд". Тройку лидеров замкнул игрок "Гронингена" Нерайшо Касанвиро — 250,6 пункта. Интересно, что в топ-10 попал представитель брестского "Динамо" Вадим Милютин.

Забарный только в августе 2020 года был переведен в главную команду "Динамо";

Благодаря своей игре получил вызов в сборную Украины, за которую уже провел 18 поединков;

В сезоне-2021/2022 центрбек отыграл за "бело-синих" 23 встречи, в которых отличился одним ассистом.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Забарного в 13 млн евро.