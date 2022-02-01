Украинский футболист стал лучшим молодым защитником, выступающим вне топ-5 лиг Европы

Вместе с ним возглавляет список игрок английского клуба.
Юный футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный попал в необычный рейтинг.
Так, 19-летний игрок возглавил рейтинг лучших центральных защитников в возрасте до 20 лет, выступающих вне топ-5 лиг Европы. Соответствующий список составил Центр спортивных исследований CIES.
Забарный получил от центра 257,2 балла. Такое же количество очков получил 18-летний Леви Колвилл, играющий за английский "Хаддерсфилд". Тройку лидеров замкнул игрок "Гронингена" Нерайшо Касанвиро — 250,6 пункта. Интересно, что в топ-10 попал представитель брестского "Динамо" Вадим Милютин.
Top @InStatFootball Index для U2⃣0⃣ Center backs from 3⃣1⃣ European leagues outside of the big-5⃣— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 31, 2022
#IlyaZabarnyi ( @DynamoKyiv )
#LeviColwill ( @htafc )
#NerayshoKasanwirjo ( @fcgroningen )
Top in new @CIES_Football ⚽️ Weekly Post https://t.co/0fCsIh8Pzj pic.twitter.com/o6sIyKnbPb
- Забарный только в августе 2020 года был переведен в главную команду "Динамо";
- Благодаря своей игре получил вызов в сборную Украины, за которую уже провел 18 поединков;
- В сезоне-2021/2022 центрбек отыграл за "бело-синих" 23 встречи, в которых отличился одним ассистом.
Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Забарного в 13 млн евро.