Украинский футболист сыграл в товарищеских матчах с российскими клубами, но пытался это скрыть

Роман Карасюк вышел на поле под чужим номером и без фамилии.

Бывший полузащитник львовского "Руха" Роман Карасюк, выступающий за армянский "Пюник", на зимних сборах принял участие в контрольных поединках с российскими клубами.

Как сообщает Football Hub, 31-летний украинский футболист сыграл против "Ска-Хабаровск" и "Химок".

Впрочем, Карасюк попытался скрыть свое участие во встречах с командами страны-агрессора.

В заявке "Пюника" на эти два матча его фамилии не было. Однако в трансляции поединка против "Ска-Хабаровск" было видно, что Карасюк в этой игре появился на поле во втором тайме. Он вышел не под своим 17-м номером, а под 23-м. Также на футболке украинца, в отличие от его партнеров, отсутствовала фамилия.

Аналогичная история, вероятно, произошла и в поединке против "Химок". Трансляция встречи отсутствовала, но Football Hub сообщает, что Карасюк участвовал и в этом матче.

Отмечается, что другие украинцы, играющие за "Пюник" – Сергей Вакуленко и Антон Братков – эти поединки пропускали из-за травм.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала УЕФА запретить спарринги с командами РФ.

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