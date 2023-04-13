Украинский футболист, во время матча толкнувший женщину-арбитра, получил длительную дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал бывшего защитника житомирского "Полесья" Вадима Червака на полгода за то, что он толкнул женщину-арбитра в матче Первой лиги с запорожским "Металлургом".

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Отмечается, что игрок полностью признал свою вину, поэтому получил отстранение от участия в соревнованиях только на шесть месяцев. В противном случае срок его "бана" мог быть длиннее.

Сообщается, что футболист имеет право оспорить это решение в Апелляционном комитете УАФ.

Напомним, в конце встречи с "Металлургом" Червак толкнул в спину главного арбитра поединка Софию Причину, за что получил красную карточку.

После завершения матча Червак у себя в Instagram попросил прощения за позорный поступок, который, по его словам, был вызван эмоциями. Однако это не спасло Вадима от дальнейших последствий – клуб Первой лиги разорвал контракт с футболистом.

Читайте также:

Звезда "Баварии" ударил по лицу одноклубника после разгромного поражения от "Манчестер Сити" — СМИ

Тренер "Реала" Анчелотти установил рекордное достижение в Лиге чемпионов

Звезда "Реала" ударил по лицу соперника после матча чемпионата Испании: подробности скандала