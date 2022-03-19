Украинский футболист-военнослужащий погиб в боях под Волновахой

У героя остались жена и маленькая дочь.

В боях под Волновахой Донецкой области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Шестак, являвшийся одним из лидеров футбольной команды "Черкасские казаки".

Печальным известием поделилась УАФ.

33-летний футболист-любитель родился на Черниговщине, но в последние годы проживал в Черкассах. У героя осталась жена и маленькая дочь.

"От имени президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко и всего футбольного сообщества Украины выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая и Вечная Память. Царство Небесное. Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы будем о них помнить", - говорится на странице УАФ в Facebook.

Добавим, что это уже не первая футбольная смерть от рук оккупантов. Ранее под Киевом погиб экс-защитник львовских "Карпат" Виталий Сапыло, а украинский футболист Богдан Семенчук был убит российскими захватчиками под Киевом.

Игрок ФК "Гостомель" Дмитрий Мартыненко вместе с мамой погиб в результате взрыва российской бомбы, попавшей в их дом. Также из-за обстрелов оккупантов во время эвакуации из броварского района вместе со своей мамой погиб 16-летний игрок ДЮСШ "Атлет" Дмитрий Евдоченко.

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