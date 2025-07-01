Украинский футболист вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мира

Илья Забарный (справа) / © Associated Press

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Украинский футболист английского "Борнмута" Илья Забарный вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

В этом ретинге 22-летний украинец расположился на шестой строчке. Его трансферную стоимость оценили в 67,1 миллиона евро.

Лидером списка стал 18-летний испанский защитник "Барселоны" Пау Кубарси – 109,6 млн евро.

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В топ-3 также попали Пьеро Инкапье из немецкого "Байера" (88,5 млн евро) и бывший партнер Забарного по "Борнмуту" Дин Хейсен (85 млн евро), который этим летом перешел в мадридский "Реал".

Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира по версии CIES

1. Пау Кубарси ("Барселона") – 109,6 млн евро

2. Пьеро Инкапье "Байер") – 88,5 млн евро

3. Дин Хейсен ("Реал") – 85,0 млн евро

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4. Леви Колуилл ("Челси") – 83,1 млн евро

5. Уильям Салиба ("Арсенал") – 79,0 млн евро

6. Илья Забарный ("Борнмут") – 67,1 млн евро

7. Вильян Пачо ("Айнтрахт") – 65,5 млн евро

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8. Алессандро Бастони ("Интер") – 63,4 млн евро

9. Мурило ("Ноттингем") – 60,3 млн евро

10. Габриэл Магальяес ("Арсенал") – 59,9 млн евро

Забарный – воспитанник киевского "Динамо". В январе 2023 года он перешел в "Борнмут", который выступает в английской Премьер-лиге (АПЛ), за 22,7 млн евро. Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.

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В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

За сборную Украины защитник дебютировал в 2020 году. С тех пор успел провести уже 48 матчей за национальную команду, в которых отличился тремя голами.

Ранее сообщалось, что французский ПСЖ приблизился к подписанию Забарного.