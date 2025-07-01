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Украинский футболист вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мира
Трансферная стоимость Ильи Забарного оценивается в 67,1 миллиона евро.
Украинский футболист английского "Борнмута" Илья Забарный вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).
В этом ретинге 22-летний украинец расположился на шестой строчке. Его трансферную стоимость оценили в 67,1 миллиона евро.
Лидером списка стал 18-летний испанский защитник "Барселоны" Пау Кубарси – 109,6 млн евро.
В топ-3 также попали Пьеро Инкапье из немецкого "Байера" (88,5 млн евро) и бывший партнер Забарного по "Борнмуту" Дин Хейсен (85 млн евро), который этим летом перешел в мадридский "Реал".
Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира по версии CIES
1. Пау Кубарси ("Барселона") – 109,6 млн евро
2. Пьеро Инкапье "Байер") – 88,5 млн евро
3. Дин Хейсен ("Реал") – 85,0 млн евро
4. Леви Колуилл ("Челси") – 83,1 млн евро
5. Уильям Салиба ("Арсенал") – 79,0 млн евро
6. Илья Забарный ("Борнмут") – 67,1 млн евро
7. Вильян Пачо ("Айнтрахт") – 65,5 млн евро
8. Алессандро Бастони ("Интер") – 63,4 млн евро
9. Мурило ("Ноттингем") – 60,3 млн евро
10. Габриэл Магальяес ("Арсенал") – 59,9 млн евро
Забарный – воспитанник киевского "Динамо". В январе 2023 года он перешел в "Борнмут", который выступает в английской Премьер-лиге (АПЛ), за 22,7 млн евро. Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.
В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.
За сборную Украины защитник дебютировал в 2020 году. С тех пор успел провести уже 48 матчей за национальную команду, в которых отличился тремя голами.
Ранее сообщалось, что французский ПСЖ приблизился к подписанию Забарного.