Украинский футболист вошел в топ-100 номинантов на премию Golden Boy-2024

Защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик вошел в список номинантов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

20-летний украинский футболист попал в список топ-100 кандидатов на награду. Богдан получил индекс 62,6 в рейтинге Golden Boy Football Benchmark, где занимает 61-е место.

Кроме Слюбика, в рейтинге топ-100 Golden Boy оказался еще один представитель УПЛ – форвард "Шахтера" Невертон, который располагается на 69-й позиции.

В этом сезоне Слюбик провел 24 матча за "Рух" во всех турнирах, забил два гола.

Лидером рейтинга претендентов на награду Golden Boy является 16-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. В топ-5 также входят Жоау Невеш ("Бенфика"), Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед"), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) и Ленни Йоро ("Лилль").

Напомним, в прошлом году награду Golden Boy получил полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем. Среди претендентов на награду были сразу три украинца: вратари Павел Исенко и Александр Сапутин, а также защитник Максим Дячук.

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Оболонь" сыграла вничью с "Минаем" в напряженном матче УПЛ с двумя удалениями (видео)

АПЛ: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица