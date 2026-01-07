Украинский футболист забил дебютный гол в АПЛ

Егор Ярмолюк / x.com/BrentfordFC

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк отличился голом в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Сандерленда".

21-летний украинец вышел в стартовом составе "пчел" и на 73-й минуте сделал счет разгромным в пользу своей команды – 3:0.

После подачи с углового Егор оказался первым на подборе и отправил мяч в ворота "черных кошек".

Это дебютный гол Ярмолюка за "Брентфорд" и в целом в АПЛ.

Это третье результативное действие Егора в его карьере за "Брентфорд". В этом сезоне он также отличился двумя ассистами.

Матч завершился разгромной победой команды украинца со счетом 3:0 . Кроме Ярмолюка, голы забивал бразильский форвард Игорь Тьяго, который оформил дубль.

Обзор матча "Брентфорд" – "Сандерленд"

После этой победы "Брентфорд" (33 очка) поднялся на пятое место в АПЛ. "Сандерленд" (30 баллов) находится на девятой позиции.

В следующем туре чемпионата Англии команда Ярмолюка на выезде сыграет с "Челси", а "Сандерленд" примет "Кристал Пэлас". Оба матча состоятся 17 января.