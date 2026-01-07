- Дата публикации
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинский футболист забил дебютный гол в АПЛ
Егор Ярмолюк помог "Брентфорду" разгромить "Сандерленд"
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк отличился голом в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Сандерленда".
21-летний украинец вышел в стартовом составе "пчел" и на 73-й минуте сделал счет разгромным в пользу своей команды – 3:0.
После подачи с углового Егор оказался первым на подборе и отправил мяч в ворота "черных кошек".
Это дебютный гол Ярмолюка за "Брентфорд" и в целом в АПЛ.
Это третье результативное действие Егора в его карьере за "Брентфорд". В этом сезоне он также отличился двумя ассистами.
Матч завершился разгромной победой команды украинца со счетом 3:0. Кроме Ярмолюка, голы забивал бразильский форвард Игорь Тьяго, который оформил дубль.
Обзор матча "Брентфорд" – "Сандерленд"
После этой победы "Брентфорд" (33 очка) поднялся на пятое место в АПЛ. "Сандерленд" (30 баллов) находится на девятой позиции.
В следующем туре чемпионата Англии команда Ярмолюка на выезде сыграет с "Челси", а "Сандерленд" примет "Кристал Пэлас". Оба матча состоятся 17 января.