Украинский футболист забил эффектный гол в матче АПЛ

Егор Ярмолюк / x.com/BrentfordFC

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Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, который из-за травмы не поехал в сборную на матчи Лиги наций, забил гол в поединке 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2026/27 против "Астон Виллы".

22-летний украинский футболист начал встречу против бирмингемцев в стартовом составе своей команды и открыл счет уже на 10-й минуте.

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Ярмолюк удачно сыграл на добивании и с линии штрафной площадки отправил мяч в ворота хозяев поля.

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Это второй гол Ярмолюка в карьере за "Брентфорд" и первый в нынешнем сезоне АПЛ.

Егор проводит свой 101-й матч в АПЛ и 116-й за "Брентфорд" в целом. На его счету теперь 2 гола и 4 ассиста в футболке лондонского клуба во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Роналду временно отстранили от сборной Португалии после громкого скандала.

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