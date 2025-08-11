- Дата публикации
Украинский футболист забил победный гол-красавец в чемпионате Румынии (видео)
Александр Романчук фантастическим ударом принес своей команде победу.
Украинский защитник Александр Романчук забил эффектный победный гол за "Университатю" из города Крайова в матче пятого тура чемпионата Румынии.
25-летний футболист отличился на 31-й минуте домашнего поединка против клуба "Германштадт".
Романчук невероятно красивым дальним ударом отправил мяч в "девятку" ворот команды соперника.
Этот гол оказался единственным в матче и принес "Университате" победу.
"Университатя" одержала четвертую подряд победу и лидирует в турнирной таблице чемпионата Румынии.
Отметим, что в этом сезоне Романчук отличился тремя голами и одной результативной передачей в семи матчах за "Университатю" во всех турнирах.
Александр перешел в румынский клуб только в июле этого года, покинув криворожский "Кривбасс". Ранее он также выступал за "Львов" и венгерский "Дебрецен".
