Украинский футболист забил роскошный дебютный гол в МЛС (видео)

Артем Смоляков / © Associated Press

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Украинский защитник Артем Смоляков забил дебютный гол в чемпионате МЛС , где он выступает за клуб "Лос-Анджелес" .

В матче против "Сан-Диего" 21-летний украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 43-й минуте, когда его команда уже уступала в счете 0:3, сократил отставание роскошным ударом под перекладину из-за пределов штрафной.

В итоге "Лос-Анджелес" потерпел поражение со счетом 2:3 . Смолякова заменили на 73-й минуте поединка.

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Для Артема это был пятый матч в МЛС и только второй в стартовом составе.

В феврале этого года Смоляков перешел в "Лос-Анджелес" из житомирского "Полесья", подписав контракт до 2028 года.

"Лос-Анджелес" сейчас занимает седьмое место в Западной конференции МЛС, набрав 9 очков после шести матчей.

В следующем поединке команда Смолякова 3 апреля примет "Интер" Майами аргентинца Лионеля Месси в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.