Украинский футболист "Жироны" перешел в клуб российского блогера
Дмитрий Мельниченко будет выступать за ФК "Красава".
Украинский футболист Дмитрий Мельниченко перешел из испанской "Жироны" в клуб "Красава", который принадлежит российскому блоггеру Евгению Савину.
О подписании 21-летнего полузащитника было объявлено на официальной странице ФК "Красава" в Facebook.
Условия сотрудничества между клубом и украинцем не разглашаются.
Мельниченко – воспитанник киевского "Динамо", который в августе 2022 года перешел в юношескую команду львовского "Руха". Играл за "Динамо" и "Рух" в Юношеской лиге УЕФА.
1 марта 2023-го Дмитрий подписал контракт с "Нивой" с Бузовой, клубом Первой лиги Украины. 1 сентября 2023-го он стал игроком "Жироны" и выступал за резервную команду каталонцев в пятом испанском дивизионе.
Отметим, что Савин после начала полномасштабной войны осудил агрессию России против Украины, вывез свою команду на Кипр и заявил ее в местный чемпионат.