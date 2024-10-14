Украинский футбольный клуб отказался играть матч чемпионата: СМИ сообщили скандальную причину

Матч 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу между клубами ФСК "Мариуполь" и ЮКСА, который был запланирован на 14 октября, не состоялся.

Как стало известно Tribuna.com, игроки ФСК "Мариуполь" отказались выходить на гостевой поединок, потому что президент клуба Александр Ярошенко уже три месяца не платит зарплату.

Было условие, что хоть какая-то часть денег будет выплачена до старта этой игры, но этого не произошло, поэтому команда не прибыла на матч, который должен был начаться в 15:00.

Согласно регламенту, если команда дважды за сезон не выходит на поле, ее дисквалифицируют из соревнований.

Добавим, что несколько дней назад криптобиржа Kyrrex объявила о прекращении сотрудничества с ФСК "Мариуполь".

В своем заявлении Kyrrex в том числе отмечала ситуацию с долгами в клубе и проблемы со взаимодействием с владельцем клуба.

"Наши обязательства не включают выполнение функций президента клуба, инвестора или решения финансовых вопросов и долгов клуба. Кайррекс не является собственником или акционером ФСК "Мариуполь" и никогда не имел доли в собственности клуба", – говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте клубу.

ФСК "Мариуполь" после девяти матчей в Первой лиге набрал 12 очков и занимает шестое место в группе B. ЮКСА с 18 баллами после десяти встреч идет на третьей строчке.

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