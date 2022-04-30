Украинский футбольный клуб провел первую с начала войны тренировку на домашней арене в Чернигове (фото, видео)

Украинский футбольный клуб провел первую с начала войны тренировку на домашней арене в Чернигове (фото, видео)

В среду, 27 апреля, игроки футбольного клуба Второй лиги Украины "Чернигов" провели первую с начала войны тренировку на домашнем стадионе.

К находившимся в городе футболистам в двусторонней игре присоединились главный тренер Валерий Черный, тренер вратарей Артем Падун, администратор команды Дмитрий Авраменко и директор "Чернигов-Арены" Анатолий Дудчик.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Перед началом занятия игроки и тренерский штаб расчистили газон, убрав обломки от попавших на газон боеприпасов.

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"Данная тренировка — настоящий символ возрождения Чернигова, футбола в нашем городе и черниговских тигров", — отмечают в пресс-службе "Чернигова".

Напомним, что на стадионе в Бородянке войска врага вспахали букву "V", которая является одним из символов российского вторжения в Украину.

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