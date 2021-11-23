Украинский футбольный клуб расторг контракты со всеми игроками — СМИ

Однако о его исчезновении с футбольной карты речь не идет.

Представитель Второй лиги МФК "Николаев" принял решение расторгнуть контракты со всеми игроками.

Об этом сообщает Meta-Ratings.

Отмечается, что прекратили действие соглашения и у сотрудников клуба. В клубе запущен процесс реорганизации. В то же время, по информации, перед уволенными не погашены долги за несколько месяцев.

В "Николаеве" создадут коммунальный футбольный клуб. Поэтому руководство команды намерено омолодить состав и привлечь игроков из юношеской школы.

Добавим, что последние три матча "кораблей" в осенней части сезона были перенесены в следующем году. Официальной причиной стала вспышка коронавируса в команде. Сообщалось о заражении 13 игроков из 25, числящихся в заявке. Одним из первых новый клуб нашел нападающий Сергей Кравченко, который с 13 голами возглавляет бомбардирскую гонку во Второй лиге.