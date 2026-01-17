ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

Украинский футзалист погиб на войне с российскими оккупантами

Эдуард Петрик отдал жизнь, защищая свободу Украины.

Эдуард Петрик

Эдуард Петрик / © Ассоциация футзала Украины

На войне против российских захватчиков погиб украинский футзалист Эдуард Петрик.

Трагическое известие сообщила Ассоциация футзала Украины (АФУ).

"Вся футзальная семья в скорби… Защищая Украину от российских оккупантов, погиб бывший игрок ровенского "Кардинала" Эдуард Петрик. Герой служил стрелком-снайпером. Свой последний бой принял в Харьковской области. Вечный почет погибшему защитнику. Никогда не простим российским террористам их преступления…", – говорится в посте пресс-службы АФУ.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб украинский альпинист.

Также мы рассказывали, что украинский волейболист погиб на войне с российскими оккупантами.

