Украинский футзалист погиб на войне с российскими оккупантами
Эдуард Петрик отдал жизнь, защищая свободу Украины.
На войне против российских захватчиков погиб украинский футзалист Эдуард Петрик.
Трагическое известие сообщила Ассоциация футзала Украины (АФУ).
"Вся футзальная семья в скорби… Защищая Украину от российских оккупантов, погиб бывший игрок ровенского "Кардинала" Эдуард Петрик. Герой служил стрелком-снайпером. Свой последний бой принял в Харьковской области. Вечный почет погибшему защитнику. Никогда не простим российским террористам их преступления…", – говорится в посте пресс-службы АФУ.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб украинский альпинист.
Также мы рассказывали, что украинский волейболист погиб на войне с российскими оккупантами.