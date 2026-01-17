Украинский футзалист погиб на войне с российскими оккупантами

Эдуард Петрик / © Ассоциация футзала Украины

На войне против российских захватчиков погиб украинский футзалист Эдуард Петрик.

Трагическое известие сообщила Ассоциация футзала Украины (АФУ).

"Вся футзальная семья в скорби… Защищая Украину от российских оккупантов, погиб бывший игрок ровенского "Кардинала" Эдуард Петрик. Герой служил стрелком-снайпером. Свой последний бой принял в Харьковской области. Вечный почет погибшему защитнику. Никогда не простим российским террористам их преступления…", – говорится в посте пресс-службы АФУ.

