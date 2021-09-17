Украинский гимн прогремел в Москве: уроженец Донецка выиграл Чемпионат мира по скалолазанию (видео)

Украинский гимн прогремел в Москве: уроженец Донецка выиграл Чемпионат мира по скалолазанию (видео)

Даниил Болдырев одержал феерическую победу в столице РФ.

Украинец Даниил Болдырев завоевал "золото" Чемпионате мира по спортивному скалолазанию, который принимала Москва.

Болдырев показал лучший результат в дисциплине на скорость. Даниил преодолел отведенный путь за 5,73 секунды, опередив испанца Эрика Ною Кардона (5,95 секунды).

В честь нашего "спайдермена" в столице РФ прозвучал гимн Украины.

Первое место в скорости Даниил Болдырев в москве Опубликовано Андреем Качнов четверга, 16 сентября 2021

Для Болдырева это второе "золото" на Чемпионатах мира. Первую победу на планетарном первенстве он одержал в 2014 году. В прошлом году Даниил также стал чемпионом Европы.

Впереди скалолаза, который родился в Донецке, ждут новые вызовы. Дисциплина "скорость" будет представлена на Олимпиаде-2024 в Париже. Поэтому Болдырев будет иметь шанс вписать свое имя в историю и выиграть для Украины олимпийскую медаль.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинец установил невероятный рекорд на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров.

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