Украинский гимнаст-чемпион раскритиковал федерацию за отсутствие помощи перед Евро

Назар Чепурный / © Associated Press

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Украинский гимнаст Назар Чепурный, который недавно завоевал "золото" чемпионата Европы-2026 в опорном прыжке, раскритиковал федерацию за отсутствие финансовой помощи во время подготовки к континентальному первенству.

Соответствующее заявление 23-летний уроженец Черкасс опубликовал на своей странице в Instagram.

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Новоиспеченный чемпион Европы пожаловался, что Министерство молодежи и спорта Украины и Украинская федерация гимнастики проигнорировали его просьбу оплатить подготовку к соревнованиям за границей.

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"Вот и завершился чемпионат Европы. Все видели громкий результат, медали и красивую картинку. Но сейчас я хочу рассказать, что стояло за кулисами этого результата.

Из-за отсутствия надлежащих условий подготовки полтора месяца назад я принял решение выехать в Германию, чтобы готовиться к чемпионату Европы.

Все это время я неоднократно обращался в Министерство молодежи и спорта Украины и Украинскую федерацию гимнастики с просьбой о материальной поддержке тренировочного сбора. В ответ я получал "завтра".

В конце концов, я смирился с тем, что первую половину подготовки придется полностью оплачивать самостоятельно: жилье, питание, горючее и все прочие расходы.

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После этого я попросил только об одном — оплатить официальный тренировочный сбор в Кинбауме. Мне сказали, что помогут. Но в результате ни со стороны Министерства, ни со стороны Федерации помощи не было.

Немецкая федерация гимнастики, узнав о моей ситуации, добровольно помогла мне с оплатой этого сбора.

Меня искренне удивляет, что все мои действия, направленные на то, чтобы лучше подготовиться, показать максимальный результат и поднять флаг своей страны, не получили должной поддержки от людей, занимающих ответственные должности и непосредственно отвечающих за поддержку украинского спорта и спортсменов.

Поэтому за этот результат я хочу поблагодарить исключительно своего тренера Геннадия Людвиговича Сартынского, Немецкую федерацию гимнастики, Роландаса, своих близких и родных, которые были рядом и поддерживали меня. Но никак не Украинскую федерацию гимнастики и не Министерство молодежи и спорта. Нет ничего ничтожнее, чем не сделать ничего для этого результата, а после него кричать о победе громче всех.

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Жаль, что 900 евро на подготовку спортсмена к чемпионату Европы — это, оказывается, слишком много. Но в то же время члены федерации могут позволить себе летать бизнес-классом. А потом все удивляются, почему спортсмены начинают задумываться о смене спортивного гражданства. Не удивляйтесь", — написал Чепурный.

Пресс-служба Министерства молодежи и спорта в ответ на запрос Tribuna.com уже прокомментировала пост Чепурного об отсутствии финансовой поддержки со стороны украинских спортивных структур во время подготовки к чемпионату Европы.

"Золотая медаль Назара Чепурного на чемпионате Европы — это важный успех для всей страны, и мы ценим весомый вклад спортсмена в эту победу.

Назар Чепурный — спортсмен штатной команды национальной сборной Украины и получает заработную плату, предусмотренную контрактом. Также он получает дополнительную стипендию в качестве бронзового призера чемпионата мира по спортивной гимнастике.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта", государственный бюджет не может покрывать расходы на проведение учебно-тренировочного сбора национальной сборной команды за границей, за исключением четко определенных оснований.

Об этом был предупрежден Назар, который в мае обратился в Минмолодежьспорт с просьбой о выезде за границу для выступлений в иностранных клубах и проведения подготовки к соревнованиям. Минмолодежьспорта направляет средства на подготовку национальной сборной в пределах Украины в полном объеме. Что касается сборов за границей, то они могут финансироваться государством только в нескольких случаях:

– на территории Украины нет надлежащей базы для подготовки национальной сборной по этому виду спорта;

– в Украине отсутствуют необходимые погодные условия при проведении учебно-тренировочного сбора;

– необходимо провести завершающий сбор перед чемпионатом или Кубком мира / Европы на сооружениях с оборудованием по международным стандартам или в климатических условиях, приближенных к условиям предстоящих соревнований;

– есть необходимость реализации индивидуальных планов подготовки с участием ведущих иностранных спортсменов.

Назар Чепурный в своем посте отметил, что выехал, потому что в Украине нет надлежащих условий для подготовки к соревнованиям. Но это не соответствует действительности. Вся национальная сборная Украины по спортивной гимнастике тренируется на специализированной олимпийской базе Киевской области, где созданы необходимые условия для подготовки атлетов.

Минмолодежьспорта ценит Назара Чепурного как выдающегося спортсмена и стремится к его дальнейшему развитию в составе национальной сборной. Ведь каждая победа украинских атлетов на международной арене — это наш общий повод для гордости и доказательство несокрушимости страны", — говорится в заявлении.

Для Чепурного это первое в карьере личное золото чемпионата Европы. Также на его счету две "бронзы" чемпионатов Европы в опорном прыжке (2024, 2025) и командное "золото" Евро-2024. Кроме того, Чепурный дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира — в 2023 и 2025 годах.

Ранее сообщалось, что бывший украинский гимнаст Илья Ковтун стал чемпионом Европы в составе сборной Хорватии.

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