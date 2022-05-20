Украинский гимнаст решил бойкотировать престижные соревнования в Италии из-за россиянина

Украинский гимнаст Илья Ковтун снялся с клубного чемпионата Италии из-за допуска к выступлениям российских спортсменов.

21-22 мая лидер сборной Украины по спортивной гимнастике Илья Ковтун должен был в Неаполе принять участие в финале клубного чемпионата Италии в высшей лиге А1. Однако 18-летний украинец решил отказаться от соревнований из-за того, что организаторы турнира не отстранили российских гимнастов.

Об этом сообщил итальянский клуб, который представляет украинец, - Palestra Ginnastica Ferrara.

"Конфликт между Россией и Украиной, к сожалению, также имел последствия и в нашем чемпионате по спортивной гимнастике среди мужчин в Серии А. Это маленькая проблема по сравнению с трагедией войны, смертями и разрушениями", - заявили в клубе.

В комментарии Суспільне Спорт тренер юного украинского гимнаста Ирина Надюк подтвердила информацию, что Ковтун снялся с финала клубного чемпионата Италии из-за того, что к этим соревнованиям был допущен олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира россиянин Артур Далалоян.

"Все сейчас поддерживают Украину и солидарные с ней. Мы приняли решение не участвовать в этих соревнованиях. Илья не выйдет соревноваться на одном помосте с представителем от России", - сказала Надюк.

Отметим, что ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским гимнастам выступать на соревнованиях под своей эгидой. Однако клубный чемпионат Италии проходит под патронатом Федерации гимнастики Италии, которая до сих пор не выступила с четкой позицией касательно отстранения россиян и белорусов.

Теперь клуб украинского гимнаста без него будет представлен на предстоящих соревнованиях, но в знак солидарности с решением Ковтуна не будет ставить ему замену.

"Учитывая скорбь, разрушение и насилие, которые эти люди переживают, мнение о том, чтобы встретиться на соревновательной площадке с представителем страны, ответственной за это все, невыносимо. Особенно после того, что произошло на пьедестале Кубка мира в Дохе, что был запятнан вопиющим жестом россиянина Ивана Куляка, который все помнят и за который его недавно справедливо наказала Международная федерация гимнастики", - говорится в заявлении представителей клуба, за который выступает Ковтун.

Напомним, 20-летний российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой "Z" на форме - символом вторжения войск РФ в Украину. За этот позорный поступок Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала российского спортсмена на год, а также лишила его выигранной бронзовой медали и призовых.

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