Украинский гимнаст во второй раз за день завоевал "золото" на чемпионате Европы-2024

Илья Ковтун после победы на параллельных брусьях также триумфовал в упражнениях на перекладине.

Сборная Украины завоевала четвертую медаль на чемпионате Европы 2024 года по спортивной гимнастике, который проходит в итальянском Римини. Илья Ковтун выборол "золото" в упражнениях на перекладине.

20-летний украинец стал лучшим в упражнениях на перекладине с оценкой 14,600 балла.

Ковтун в борьбе за золотую награду обошел Роберта Творогала из Литвы (14,566 балла) и киприота Мариоса Георгиу (14,366 балла), которые стали серебряным и бронзовым призерами соответственно.

Таким образом, Илья завоевал вторую за день золотую медаль на ЧЕ-2024 по спортивной гимнастике. Перед этим он выиграл "золото" в упражнениях на параллельных брусьях.

Ковтун впервые в карьере стал чемпионом Европы по упражнениям на перекладине. Всего в его активе теперь семь медалей на континентальных первенствах, из которых три – золотые.

В копилке сборной Украины уже четыре награды на Евро-2024 по спортивной гимнастике. Ранее Олег Верняев завоевал "серебро" в многоборье, а Назар Чепурный завоевал "бронзу" в опорном прыжке.

Мужской чемпионат Европы в Римини продлится до 28 апреля. А уже со 2 по 5 мая тут же состоится женское континентальное первенство по спортивной гимнастике.

Напомним, предыдущее Евро-2023 по спортивной гимнастике, где выступали мужчины и женщины, украинская сборная закончила с четырьмя наградами (одно "золото" и три "бронзы"), заняв пятое место в медальном зачете.

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