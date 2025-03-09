Украинский гимнаст завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Баку

Назар Чепурный стал лучшим в опорном прыжке.

Украинец Назар Чепурный завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в азербайджанском Баку.

22-летний уроженец Черкасс поднялся на самую высокую ступень пьедестала в опорном прыжке.

За два прыжка суммарно Чепурный получил 14,466 балла, что позволило ему выиграть соревнования.

Для Назара это уже вторая награда на этом этапе Кубка мира. Накануне он выборол "бронзу" в вольных упражнениях.

В целом для Чепурного эта медаль стала четвертой в нынешнем сезоне и первой золотой.

Ранее сообщалось, что украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завоевал "золото" чемпионата Европы-2025 по легкой атлетике в помещении.

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