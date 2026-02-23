- Дата публикации
Украинский гимнаст завоевал "золото" на первом этапе Кубка мира в 2026 году
Назар Чепурный триумфовал в опорном прыжке на соревнованиях в Германии.
Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира в 2026 году, который состоялся в немецком Коттбусе.
Чепурный прошел в финал с лучшим результатом в квалификации, после чего победил в финале.
Средняя оценка украинского гимнаста за два прыжка составила 14,716 балла.
Кубок мира. Опорный прыжок. Финальные результаты
1. Назар Чепурный (Украина) - 14,716 балла
2. Сол Скотт (Великобритания) - 14,249 балла
3. Арес Федеричи (Италия) - 14,133 балла
Добавим, что в прошлом сезоне Чепурный завоевал четыре награды на этапах Кубка мира в опорном прыжке: одну золотую и три серебряные.
Также по итогам прошлого года он стал победителем общего зачета Кубка мира по упражнениям на параллельных брусьях.
Ранее сообщалось, что сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх-2026 без медалей.