Украинский гимнаст завоевал "золото" на первом этапе Кубка мира в 2026 году

Назар Чепурный / © Associated Press

Реклама

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира в 2026 году, который состоялся в немецком Коттбусе.

Чепурный прошел в финал с лучшим результатом в квалификации, после чего победил в финале.

Средняя оценка украинского гимнаста за два прыжка составила 14,716 балла.

Реклама

Кубок мира. Опорный прыжок. Финальные результаты

1. Назар Чепурный (Украина) - 14,716 балла

2. Сол Скотт (Великобритания) - 14,249 балла

3. Арес Федеричи (Италия) - 14,133 балла

Добавим, что в прошлом сезоне Чепурный завоевал четыре награды на этапах Кубка мира в опорном прыжке: одну золотую и три серебряные.

Реклама

Также по итогам прошлого года он стал победителем общего зачета Кубка мира по упражнениям на параллельных брусьях.

Ранее сообщалось, что сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх-2026 без медалей.