ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Украинский гимнаст завоевал "золото" на первом этапе Кубка мира в 2026 году

Назар Чепурный триумфовал в опорном прыжке на соревнованиях в Германии.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Назар Чепурный

Назар Чепурный / © Associated Press

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира в 2026 году, который состоялся в немецком Коттбусе.

Чепурный прошел в финал с лучшим результатом в квалификации, после чего победил в финале.

Средняя оценка украинского гимнаста за два прыжка составила 14,716 балла.

Кубок мира. Опорный прыжок. Финальные результаты

1. Назар Чепурный (Украина) - 14,716 балла

2. Сол Скотт (Великобритания) - 14,249 балла

3. Арес Федеричи (Италия) - 14,133 балла

Добавим, что в прошлом сезоне Чепурный завоевал четыре награды на этапах Кубка мира в опорном прыжке: одну золотую и три серебряные.

Также по итогам прошлого года он стал победителем общего зачета Кубка мира по упражнениям на параллельных брусьях.

Ранее сообщалось, что сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх-2026 без медалей.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie