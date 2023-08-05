Украинский гимнаст завоевал "золото" Всемирной Универсиады в Китае

Украинский гимнаст Назар Чепурный стал чемпионом Всемирной Универсиады, которая проходит в китайском городе Чэнду.

20-летний спортсмен завоевал "золото" в опорном прыжке.

Украинец набрал 14,883 балла, опередив на 0,467 балла Цзэна Уэй-Шена из Китайского Тайбэя и на 0,517 балла Милада Карими из Казахстана.

Это вторая медаль Чепурного в 2023 году. На этапе Кубка мира в Каире он завоевал "серебро" в опорном прыжке.

Награда Чепурного – единственная медаль для Украины в спортивной гимнастике на Универсиаде в Чэнду.

Всего в активе сборной Украины 11 наград на Всемирной Универсиаде: 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. В медальном зачете "сине-желтые" занимают 10-е место.

Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "бронзу" престижного турнира в Будапеште.

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