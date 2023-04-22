Украинский "Гладиатор" из Мариуполя триумфально дебютировал в элитной лиге кулачных боев (видео)

После победы Бовар Ханаков запустил благотворительный аукцион с целью собрать средства для пострадавших от войны украинцев.

Украинец Бовар Ханаков по прозвищу "Гладиатор" победил кубинца Фредди Масабо в своем первом поединке в самом престижном промоушене боев на голых кулаках Bare Knuckle.

Это произошло на турнире BKFC 38 во Флориде (США). Бой длился все запланированные 5 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу уроженцу Мариуполя.

На поединок с кубинцем Бовар вышел в маске гладиатора с флагом Украины. На его сине-желтых шортах были надписи "Украина" и "Мариуполь".

После своего триумфа Ханаков выставил шорты, в которых бился, на благотворительный аукцион у себя в Instagram с целью собрать средства в помощь украинским детям, переселенцам и беженцам, пострадавшим от войны с российскими оккупантами.

Отметим, что Ханаков стал первым бойцом из Украины в истории лиги кулачных боев Bare Knuckle.

28-летний спортсмен выехал из своего родного города Мариуполя после полномасштабного российского вторжения. В ноябре прошлого года Бовар победил американца Исаака Фримана на турнире BYB 13, который состоялся во Флориде (США).

После той победы боец из Мариуполя опустился на колени и призвал остановить войну в Украине. Завоеванную медаль Ханаков также выставил на благотворительный аукцион, а все средства от продажи передал украинским волонтерам.

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