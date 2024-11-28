Украинский голкипер Трубин не пожал руку россиянину перед матчем Лиги чемпионов (видео)

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин не пожал руку российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину перед матчем пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Во время предматчевого приветствия команд Трубин демонстративно проигнорировал футболиста из государства-террориста, не пожав ему руку. Судя по реакции россиянина, для него этот поступок украинца стал неожиданностью.

Trubin with handshake blank of golovin



Russia nt player completely dumbfounded…



Если только они были безрезультатными ‍ pic.twitter.com/fEQl19KnGQ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 27, 2024

Отметим, что португальская команда на выезде совершила камбэк и вырвала победу над "монегасками" со счетом 3:2.

Благодаря этой победе "Бенфика" (9 очков) поднялась на 14-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

В следующем туре самого престижного евротурнира "Бенфика" 11 декабря примет итальянскую "Болонью".

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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