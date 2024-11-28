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Украинский голкипер Трубин не пожал руку россиянину перед матчем Лиги чемпионов (видео)

Украинский голкипер Трубин не пожал руку россиянину перед матчем Лиги чемпионов (видео)

Анатолий Трубин / Фото: Associated Press

Анатолий показательно проигнорировал футболиста из государства-террориста.

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин не пожал руку российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину перед матчем пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Во время предматчевого приветствия команд Трубин демонстративно проигнорировал футболиста из государства-террориста, не пожав ему руку. Судя по реакции россиянина, для него этот поступок украинца стал неожиданностью.

Отметим, что португальская команда на выезде совершила камбэк и вырвала победу над "монегасками" со счетом 3:2.

Благодаря этой победе "Бенфика" (9 очков) поднялась на 14-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов.

В следующем туре самого престижного евротурнира "Бенфика" 11 декабря примет итальянскую "Болонью".

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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