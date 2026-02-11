Украинский горнолыжник поддержал Гераскевича во время выступления на Олимпиаде-2026

Дмитрий Шепьюк / © Associated Press

Украинский горнолыжник Дмитрий Шепьюк поддержал скелетониста Владислава Гераскевича, которому Международный олимпийский комитет (МОК) запретил выступать на зимней Олимпиаде-2026 в шлеме с фото убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Во время медального соревнования по супергиганту на Олимпиаде-2026 наш горнолыжник после своего финиша показал перчатку с надписью "Ukr heroes with us" ("Украинские герои с нами").

Для 20-летнего Шепьюка это первая в карьере Олимпиада. Он занял в супергиганте 36-е место.

Накануне Гераскевича также поддержала саночница Елена Смага, которая после заезда в одноместных санах показала перчатку с надписью "Remembrance is not a violation" ("Память – это не нарушение правил").

Ранее сообщалось, что 11 февраля Гераскевич снова вышел на тренировку в "шлеме памяти", несмотря на запрет МОК и риск быть дисквалифицированным. Украинский скелетонист стал самым быстрым среди вышедших на трассу спортсменов.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После четвертого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.