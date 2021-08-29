Украинский каратист эффектно расправился с соперником в бою MMA: вырубил сильнейшим ударом ногой в голову (видео)

Украинский каратист эффектно расправился с соперником в бою MMA: вырубил сильнейшим ударом ногой в голову (видео)

Наш соотечественник порадовал публику ярким завершением поединка.

Украинский каратист Николай Братасюк отметился эффектным нокаутом в бою по правилам смешанных единоборств на турнире XFN 19 в Словакии.

Наш соотечественник досрочно победил соперника уже на первой минуте после мощнейшего попадания ногой в голову. От пропущенного удара тот оказался в тяжелом нокауте.

Братасюк - двукратный чемпион мира и Европы по шидокан карате.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, украинец ударом "ножницами" нокаутировал россиянина на турнире в Москве

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