Украинский каратист эффектно расправился с соперником в бою MMA: вырубил сильнейшим ударом ногой в голову (видео)

Наш соотечественник порадовал публику ярким завершением поединка.
Украинский каратист Николай Братасюк отметился эффектным нокаутом в бою по правилам смешанных единоборств на турнире XFN 19 в Словакии.
Наш соотечественник досрочно победил соперника уже на первой минуте после мощнейшего попадания ногой в голову. От пропущенного удара тот оказался в тяжелом нокауте.
- Братасюк - двукратный чемпион мира и Европы по шидокан карате.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, украинец ударом "ножницами" нокаутировал россиянина на турнире в Москве