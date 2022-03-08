Украинский каратист Горуна обратился к россиянам: Может, лучше не ждать, и сразу устроить революцию?

Олимпийский медалист попытался достучаться до граждан государства-агрессора.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, украинский каратист Станислав Горуна обратился к российскому народу с призывом подняться и свергнуть путинский режим.

"Еще раз к России: смотрите, коротко и обобщенно: крупные российские банки и бизнес отключили от всемирной банковской системы. Золотовалютные резервы ЦентроБанка РФ на счетах Большой 7-ки заморожены (это больше половины от всех $643 млрд). Около 40 стран закрыли авиасоединение с Россией.

Больше двухсот всемирных компаний выходят с российского рынка, а это более 300 брендов (от трусов до автопроизводителей). Миллиарды активов ваших олигархов арестованы или будут изъяты (а это ворованные ваши налоги). Ограничения импорта технологических товаров. Отказ США и Евросоюза от покупки вашей нефти. Визовые ограничения от ряда стран. И так далее и многое другое.

Это все уже привело и еще приведет к обвалу стоимости всех госкомпаний, долги по невыплатам дивидендов акционерам, зарплат работникам и в будущем банкротство. Кто-то спасется, кто-то нет.

Девальвация рубля! Дефицит товаров! Сокращение рабочих мест – пострадают абсолютно все сферы жизни, инфляция и тд. и тд. и тд... И нищета. Резервов и складских запасов большого бизнеса хватит на месяц-два, а потом... Даже не суп с котом...

Путин похоронил вашу экономику и изолировал вас от всего современного мира. Последствия этого, вы будете ощущать все больше и больше с каждой неделей. Через боль и злость, которую я ощущаю последние 13 дней, так и хочется написать «страдать и дохнуть будете медленно, мрази». Не осознавая даже, поскольку и без этого большинство населения глупо и бедно живете, но не напишу. Вы же здесь ни при чем. Это все только Путин.

И кстати, новые путинские законы очень приятно вас удивят когда вы неожиданно захотите высказаться не устраивающим положением дел или если у вас вдруг появится отличающееся от госпропаганды мнение и вы решите где-то об этом заявить.

Многие независимые медиа у вас уже закрыли в свете последних событий. Закроют и других. Что еще можно сказать, если вас вообще планируют отключить от глобального интернета? Свобода слова похоронена там же, где и экономика. Бесповоротные процессы уже запущены.

Может, лучше не ждать и сразу на революцию, а? Поможете нам и, в первую очередь, себе. Чего вы боитесь? У вас и так все плохо", - написал Горуна на своей странице в Facebook.

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