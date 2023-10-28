Украинский каратист победил россиянина и завоевал "бронзу" чемпионата мира-2023

У "сине-желтых" уже есть две награды на ЧМ-2023 по карате.

Украинец Валерий Чеботарь завоевал бронзовую медаль чемпионата мира-2023 по карате, который проходит в венгерском Будапеште.

В поединке за "бронзу" в весовой категории до 84 кг наш соотечественник одолел россиянина Эдуарда Гаспаряна, допущенного к соревнованиям в нейтральном статусе из-за захватнической войны РФ против Украины.

Отметим, что на пути к "бронзе" 30-летний Чеботарь победил алжирца Фалеха Мидуна, американца Денниса Ново и немца Янна Гаубольда, но затем уступил египтянину Юссефу Бадави.

Поскольку Бадави сумел выйти в финал, то Валерий получил шанс побороться за бронзовую медаль через утешительные схватки.

Этой возможностью украинец воспользовался – сначала одержал победу над австралийцем Йонатаном Фрейндом, после чего в бронзовом финале оказался сильнее Эдуарда Гаспаряна из государства-террориста.

"Бронза" ЧМ-2023 – вторая медаль для Чеботаря на уровне мировых первенств. В 2018 году он завоевал "серебро" на ЧМ в Мадриде.

Таким образом, в копилке украинской сборной уже две медали ЧМ-2023 по карате. Кроме Чеботаря, "бронзу" в весе до 75 кг выиграл Андрей Заплитный. Это его дебютная награда на уровне чемпионатов мира.

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