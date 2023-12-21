Украинский картингист Александр Бондарев, поддерживаемый Favbet Foundation, стал «Гонщиком года 2023»

Молодой украинский картинг-пилот Александр Бондарев получил отличие издание Vroom Karting Magazine как лучший международный пилот 2023 года. В этом и в предыдущем сезоне 14-летний гонщик поддерживает благотворительный фонд Favbet Foundation.

Голосование за лучшего пилота проходило онлайн на странице издания. В число номинантов попали гонщики, в течение сезона показывавшие высокие результаты на ведущих соревнованиях FIA Karting и Rotax. В течение четырех дней за Александра Бондарева проголосовало 2685 фанатов — гораздо больше, чем за ближайших конкурентов.

В этом сезоне Александр совершил значительный прорыв в карьере — завоевал титул Чемпиона Европы 2023 и стал первым в истории украинцем, которого подписала известная команда Формулы-1 Williams Racing. И все это не фоне серьезной травмы прошедшего года, заставившей его пропустить чуть ли не весь соревновательный сезон.

«Поздравляем Александра и его команду! В этом сезоне он показал характер настоящего чемпиона, не отступающего от цели, что бы ни случилось. Счастливы, что благодаря Favbet Foundation сегодня зажигается еще одна звезда украинского спорта», – комментируют в Favbet Foundation.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году для поддержки инициатив по всестороннему развитию молодых украинцев. С началом полномасштабного вторжения почти 90% ресурсов фонда было переориентировано на помощь ВСУ и гражданам Украины, пострадавшим от войны. Сегодня команда фонда также реализует крупный проект «Клуб Супергероев», предоставляющий спортивные и образовательные возможности детям военнослужащих и ВПЛ.

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