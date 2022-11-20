Украинский кикбоксер поднялся с нокдауна и брутально уничтожил иранского великана в чемпионском бою (видео)

Роман Крыкля завоевал еще один чемпионский пояс промоушена ONE Championship.
Украинский кикбоксер Роман Крыкля одержал зрелищную победу над иранцем Ираджем Азизпуром на турнире промоушена ONE Championship.
Поединок непросто начался для нашего соотечественника. В конце первого раунда 31-летний украинец побывал в нокдауне. Однако Роман сумел подняться на ноги и продолжить схватку.
Во второй пятиминутке Крыкля полностью восстановился и переломил ход поединка. Украинский кикбоксер стремительно пошел в атаку и сбил оппонента с ног. Азизпур поднялся, но Роман мощными ударами добил соперника у сетки – рефери немедленно вмешался и остановил избиение иранца.
Roman Kryklia vs Iraj Azizpour III— Cerebral Vigilante (@Delisketo) November 19, 2022
ONE Kickboxing Heavyweight GP Final pic.twitter.com/EMFr11EavA
Таким образом, украинец отобрал у своей жертвы чемпионский пояс и теперь владеет двумя титулами промоушена в супертяжелом весе.
Кроме того, поединок с участием украинца был признан самым зрелищным событием вечера, за что Роман получил бонус в размере 50 тысяч долларов.
Отметим, что Крыкля и Азизпур встретились в октагоне уже в третий раз. Ранее они выясняли сильнейшего в 2018-м и 2019 году, одержав тогда по одной победе каждый.
На профессиональном ринге Крыкля выступает с 2011 года. В разные годы он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свой первый титул One Championship завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза во втором раунде.
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