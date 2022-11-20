Украинский кикбоксер поднялся с нокдауна и брутально уничтожил иранского великана в чемпионском бою (видео)

Украинский кикбоксер Роман Крыкля одержал зрелищную победу над иранцем Ираджем Азизпуром на турнире промоушена ONE Championship.

Поединок непросто начался для нашего соотечественника. В конце первого раунда 31-летний украинец побывал в нокдауне. Однако Роман сумел подняться на ноги и продолжить схватку.

Во второй пятиминутке Крыкля полностью восстановился и переломил ход поединка. Украинский кикбоксер стремительно пошел в атаку и сбил оппонента с ног. Азизпур поднялся, но Роман мощными ударами добил соперника у сетки – рефери немедленно вмешался и остановил избиение иранца.

Roman Kryklia vs Iraj Azizpour III



ONE Kickboxing Heavyweight GP Final pic.twitter.com/EMFr11EavA — Cerebral Vigilante (@Delisketo) November 19, 2022

Таким образом, украинец отобрал у своей жертвы чемпионский пояс и теперь владеет двумя титулами промоушена в супертяжелом весе.

Кроме того, поединок с участием украинца был признан самым зрелищным событием вечера, за что Роман получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

Отметим, что Крыкля и Азизпур встретились в октагоне уже в третий раз. Ранее они выясняли сильнейшего в 2018-м и 2019 году, одержав тогда по одной победе каждый.

На профессиональном ринге Крыкля выступает с 2011 года. В разные годы он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свой первый титул One Championship завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза во втором раунде.

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