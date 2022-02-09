Украинский клуб на последних секундах вырвал победу на старте топ-16 баскетбольной Лиги чемпионов

Украинский клуб на последних секундах вырвал победу на старте топ-16 баскетбольной Лиги чемпионов

"Прометей" в напряженном матче победил "Уникаху".

Во вторник, 8 февраля, в рамках второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов встретились украинский "Прометей" и испанская "Уникаха". Поединок в Запорожье на паркете ДС "Юность" завершился со счетом 70:69 .

Первую четверть "Прометей" завершил с отрывом в три очка – 17:14. На старте второй четверти испанцы вышли вперед, однако украинцы быстро вернули преимущество и, наконец, пошли на перерыв в качестве лидеров – 34:27.

В третьей четверти "Уникаха" набрала уже 19 очков против 20 слобожанцев, и перед финальным отрезком матча "Прометей" вел 54:46.

Еще труднее украинцам далась последняя 10-минутка, в которой они позволили испанцам отыграться и повести с отрывом в два очка. Д'Анджелу Гаррисону удалось сравнять счет благодаря успешному трехочковому – 63:63. Далее "Прометей" снова вышел вперед с минимальным преимуществом, но вскоре "Уникаха" вернула отрыв – 69:66.

За 9 секунд до сирены Крис Доу совершил трехочковый бросок с фолом, который и принес команде победу.

Это стало первой в истории победой украинцев в этом раунде турнира.

Лучшие моменты матча "Прометей" – "Уникаха"

Следующий матч "Прометей" проведет уже 10 февраля на выезде против "Остенди", проигравшего обе свои встречи на втором групповом этапе.

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